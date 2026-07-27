Federal A: Gimnasia perdió por la mínima ante El Linqueño

El Linqueño finalizó la fase regular del Torneo Federal A con una

victoria al derrotar 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del

Uruguay ayer por la tarde, en el estadio Manuel y Ramón Núñez, por

la 18ª y última fecha de la Zona 3.

El conjunto dirigido por Claudio Otermín consiguió un valioso triunfo

como visitante gracias al gol convertido por Facundo Meli de penal, a

los 43 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el equipo de Concepción del Uruguay tuvo la

oportunidad de llegar al empate desde los doce pasos, pero el

arquero Luis Vila se quedó con el penal ejecutado a los 21 minutos,

sosteniendo la ventaja del León.

Con este resultado, El Linqueño cerró la primera etapa del

campeonato con una victoria y afrontará la Reválida con un impulso

anímico importante, donde buscará asegurar su permanencia en la

categoría y pelear por seguir avanzando en el Torneo Federal A.

Crédito: Diario Democracia – GB Producciones

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