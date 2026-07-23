Concepción del Uruguay: Realizaron una jornada de donación de sangre

El Centro de Salud “Amanda Ledesma” de la Secretaría de Salud municipal fue sede este miércoles de una jornada destinada a la donación voluntaria de sangre, bajo la consigna “Tu donación puede salvar vidas”, organizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el Hospital “Justo José de Urquiza”, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Fundación Boca Juniors y la Peña “Ángel Clemente Rojas”, RUS, el Galpón Solidario Adventista y el Sindicato Luz y Fuerza.

Se trata de una actividad extramuros que todos los años se realiza como estrategia para incentivar a los vecinos a donar sangre y, así, ayudar a salvar vidas. Durante la jornada, donaron sangre quienes cumplieron con los siguientes requisitos: pesar más de 50 kilos; gozar de buena salud; tener entre 18 y 65 años; no haberse realizado cirugías, tatuajes o perforaciones durante el último año; haber descansado bien la noche anterior; y haber finalizado el período de lactancia, en caso de ser mamá reciente.

Más allá de este tipo de operativos puntuales, el Hospital cuenta con un banco de sangre y servicio de hemoterapia, a través del cual se puede donar sangre en cualquier momento. Los voluntarios pueden comunicarse mediante los teléfonos 443901/02/03/04/05 (interno 264) o por Wsp. a través del 3442625136, o mediante la cuenta de Instagram donasangre.hjju

Solidaridad y beneficios personales

Además de ser un acto solidario, donar sangre implica beneficios para la salud del donante. Rejuvenece el organismo, ya que el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre limpia y fresca.

Además, equilibra los niveles de hierro de forma natural, pues lo que se pierde en la donación se compensa luego con los alimentos. Asimismo, la sangre fluye mejor, siendo menos perjudicial para el revestimiento de los vasos sanguíneos.

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