Concepción del Uruguay: Recuperan elementos robados al merendero del Club Rivadavia

Tras un veloz operativo policial, se halló lo sustraído en una casilla precaria y se identificó a cinco jóvenes.

Según se confirmó a Génesis24, un rápido e intensivo despliegue a cargo de personal de la Comisaría Primera y la División Investigaciones permitió recuperar los elementos del robo perpetrado en las instalaciones del Club Rivadavia, un hecho que causó profunda indignación en la comunidad.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y diversas entrevistas de campo, las tareas investigativas condujeron a las autoridades hacia un sector descampado del Barrio 134 Viviendas. En el lugar, los efectivos localizaron una casilla de madera utilizada habitualmente como refugio o «aguantadero», identificando en el lugar a cinco jóvenes de entre 16 y 20 años de edad.

Al ser consultado por los efectivos, los presentes admitieron que los elementos sustraídos a la entidad deportiva se encontraban en el interior del inmueble y procedieron a su entrega.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, se formalizó el secuestro de:

Un freezer marca Frare, de color blanco.

Una olla grande de aluminio conteniendo galletitas y diversos comestibles destinados al merendero.

Un parrigas tipo chulengo con estructura de hierro.

Un soporte metálico con pesas de gimnasio de varios colores.

Herramientas de construcción (un balde y cucharines de albañil) y un par de zapatillas.

SITUACIÓN PROCESAL

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica para las pericias de rigor. Tras completar las actuaciones, la Magistratura interviniente dispuso el traslado de los cuatro jóvenes mayores de edad hacia la Sección Antecedentes para su correcta identificación, recuperando posteriormente la libertad.

Por su parte, el menor de 16 años fue derivado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado formalmente a sus progenitores.

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