La actual zafra del pecán termina mejor que la anterior pero con un horizonte complejo para invertir

Está prácticamente concluida la cosecha de la temporada 25/26 que, aunque no se tengan datos exactos, de acuerdo a los reportes de las distintas zonas productivas, desde el Cluster del Pecán informan que se han logrado volúmenes productivos significativamente mayores a la temporada anterior.

Describen que «esto es muy bueno para los productores tanto desde el punto vista económico como anímico ya que da un envión de optimismo de cara a la próxima campaña».

Ponen en valor que la mayoría de los productores siguen tratando de obtener el mejor precio para su producto y para esto resulta clave la calidad obtenida. En consecuencia, mientras se buscan las mejores alternativas para comercializar recomiendan que no debe descuidarse el mantenimiento de la calidad asegurando un correcto almacenamiento.

Indican que de cara a la próxima temporada todavía se ve un horizonte de precios altos para insumos como fitosanitarios, fertilizantes y energía.

En ese marco piden extremar los análisis de los planes a ejecutar, lo que «seguramente implicará una austeridad en los gastos que no debe estar acompañada de una austeridad cognitiva sino por el contrario, se requiere un análisis profundo de cómo gastar para ser lo más eficiente posible».