Un conductor perdió el control de su vehículo y cayó a una cuneta en la ruta 18

Una camioneta Volkswagen Nivus terminó en una cuneta luego de que su conductor perdiera el control del vehículo, al girar desde Ruta Nacional 18 hacia calle Raúl Alfonsín, en San Salvador.
Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Ruta nacional 18 y calle Raúl Alfonsín, en la localidad de San Salvador, donde una camioneta terminó fuera de la calzada tras un despiste. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.
De acuerdo con la información recabada, el vehículo involucrado fue una Volkswagen Nivus de color blanco, conducida por un joven de 17 años, domiciliado en esta ciudad, acompañado por otras dos personas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la unidad cuando realizaba una maniobra para ingresar desde la ruta hacia calle Raúl Alfonsín.
Consecuencia
Como consecuencia de la pérdida de control, la camioneta salió de la calzada y cayó sobre una cuneta ubicada en las inmediaciones de la intersección.
Pese a los daños materiales que pudo haber sufrido el vehículo, no se constató la existencia de personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ocupantes a un centro asistencial.
Intervención
En el lugar intervino personal policial y se dio participación a agentes de Tránsito municipal, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
Mercurio Noticias