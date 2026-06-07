San José: Detenido tras amenazar con arma a su pareja y pequeña hija de 6 años

Un violento episodio que demandó el urgente despliegue del personal dependiente de la jefatura Departamental Colón, se registró anoche. El suceso tuvo lugar en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la calle Sargento Cabral al 1900, de la ciudad de San José, donde la rápida intervención del personal policial logró evitar una potencial tragedia.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se originó a raíz de un llamado de alerta que movilizó de forma inmediata a los efectivos hacia la mencionada vivienda. Al arribar al lugar, los uniformados se interiorizaron, que un individuo de 39 años de edad, momentos antes, se encontraba esgrimiendo un arma blanca, con la cual habría proferido graves amenazas hacia su pareja y una menor de tan solo 6 años de edad.

Ante la extrema gravedad de la situación, el personal actuante procedió a implementar un expeditivo protocolo de actuación, logrando localizar al sospechoso en el interior de la habitación de la niña.

Mediante el uso racional de la fuerza, lograron reducir al presunto agresor, desarmarlo y retirarlo del domicilio de manera segura, resguardando la integridad física de las víctimas.

Puesta la novedad en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Noelia Batto, dispuso la inmediata aprehensión del sujeto.

El ciudadano quedó alojado en la Jefatura Departamental, supeditado a las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de «Amenazas calificadas en contexto de violencia de género».

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