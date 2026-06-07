Concepción del Uruguay: Detuvieron a joven que circulaba en una moto robada. Quedó imputado

Un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas de este sábado por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal tras ser interceptado mientras circulaba a bordo de un motovehículo que había sido robado el día anterior. Al momento de ser retenido por la policía, el sospechoso intentó justificarse alegando haber comprado el rodado a un precio irrisorio, lo que derivó en su inmediata detención por el delito de encubrimiento.

Según se confirmó a Génesis24, la investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado viernes 5 de junio por una vecina de la ciudad. La damnificada había denunciado la sustracción de su motovehículo Mondial Dax 70, de color rojo. El rodado había sido dejado estacionado, sin medidas de seguridad adicionales, en el sector de motocicletas ubicado fuera de su domicilio en calle Combatientes de Malvinas.

Alrededor de las 18:10 horas de este sábado, efectivos de la División Investigaciones que se encontraban realizando recorridas por la zona de calle Arturo Frondizi divisaron a un masculino a bordo de una moto de idénticas características a la denunciada, la cual circulaba sin la chapa patente colocada.

Ante esta situación, los investigadores iniciaron un seguimiento controlado a distancia. Al llegar a la intersección semaforizada de Arturo Frondizi y Misiones, el conductor giró hacia el norte por esta última arteria y, tras recorrer unos 30 metros, procedieron a cortarle el paso y detener su marcha.

Al ser civilmente identificado, el conductor resultó ser un joven de 22 años, cuando es consultado por el origen del rodado, el sospechoso manifestó de manera espontánea haber adquirido el bi-rodado el día anterior por la suma irrisoria de $50.000, asegurando además «no recordar» ningún tipo de dato filiatorio ni características del supuesto vendedor.

De manera inmediata, el personal policial procedió a verificar los números estampados de cuadro y motor de la Mondial Dax, constatando fehacientemente que coincidían en su totalidad con la unidad denunciada por la vecina el viernes.

El resultado del procedimiento fue comunicado de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno. La magistrada interviniente ordenó el secuestro formal del rodado para su posterior entrega a la legítima propietaria y dispuso que el conductor sea trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. Finalmente, el joven fue alojado en la Sección Alcaidía de la Jefatura Departamental en calidad de aprehendido, imputado por el supuesto delito de encubrimiento en flagrancia.

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