La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y profundiza la incertidumbre del sector

El mercado de vehículos usados registró una nueva retracción en mayo. Desde la Cámara del Comercio Automotor atribuyeron la situación a un consumo inestable, la competencia de los 0 km y las dificultades para acceder al financiamiento.
La venta de autos usados volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo y confirmó la tendencia de inestabilidad que atraviesa el mercado automotor argentino desde comienzos de año. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el quinto mes de 2026 se comercializaron 144.050 vehículos usados, lo que representó una caída del 6,96% respecto de mayo de 2025, cuando se habían concretado 154.830 operaciones.
La comparación mensual también reflejó un retroceso. Frente a abril, cuando se habían vendido 154.792 unidades, el mercado registró una baja del 6,94%, consolidando un escenario de fluctuaciones permanentes en la demanda.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas alcanzaron las 736.136 unidades. La cifra representa una disminución del 5,04% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían comercializado 775.213 vehículos.
Un mercado que no logra consolidar la recuperación
El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, sostuvo que el comportamiento del sector continúa siendo errático. “El mercado del auto usado sigue inestable desde comienzo del año. Un mes sube y otro baja. Este mes no fue la excepción”, explicó.
El directivo señaló que los vehículos usados también deben competir con una oferta cada vez más amplia de automóviles cero kilómetro, situación que obliga a los propietarios a revisar sus expectativas de precios para concretar operaciones.
Según indicó, quienes aceptan las recomendaciones de los profesionales y ajustan correctamente las cotizaciones suelen acceder a mejores resultados de venta. En ese sentido, destacó la importancia de utilizar referencias basadas en operaciones efectivamente realizadas en concesionarias de todo el país.
Financiamiento y precios, dos factores clave
Otro de los aspectos señalados por la entidad es la dificultad para acceder a créditos atractivos para la compra de vehículos usados. Lamas afirmó que las tasas disponibles actualmente no resultan convenientes para gran parte de los potenciales compradores.
A pesar de este panorama, consideró que el mercado ofrece oportunidades para quienes buscan adquirir un vehículo. Según evaluó, no se esperan nuevas bajas significativas en los precios de los cero kilómetro, salvo que se produzcan cambios impositivos relevantes.
Los datos reflejan además que la demanda continúa mostrando cautela, en un contexto económico donde muchas decisiones de consumo siguen postergándose.
Los modelos más vendidos del país
El ranking de mayo volvió a ser liderado por el Volkswagen Gol y Trend, con 7.655 unidades transferidas. Detrás se ubicaron la Toyota Hilux, con 5.674 operaciones, y el Chevrolet Corsa y Classic, con 3.954.
Completaron los primeros puestos la Ford Ranger (3.791), Volkswagen Amarok (3.529), Peugeot 208 (3.201), Ford EcoSport (2.796), Toyota Corolla (2.731), Ford Ka (2.593) y Fiat Palio (2.568).
En el segmento de vehículos electrificados usados, el liderazgo correspondió al Toyota Corolla Cross HEV, con 256 unidades comercializadas, seguido por el Toyota Corolla HEV, con 193 operaciones.
Entre Ríos, entre las provincias con retroceso
El informe también mostró diferencias regionales. Solo Santiago del Estero y Mendoza lograron exhibir crecimiento en el acumulado enero-mayo, con avances de 4,10% y 0,38%, respectivamente.
Por el contrario, la mayoría de las provincias registró caídas. Santa Cruz encabezó las bajas con un retroceso del 18,02%, seguida por La Rioja (-15,01%) y Misiones (-13,66%), publicó NA.
Entre Ríos también se ubicó dentro del grupo de jurisdicciones con resultados negativos. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la provincia registró una disminución del 6,12% en la venta de autos usados respecto del mismo período de 2025, en línea con la tendencia nacional de retracción del mercado automotor.