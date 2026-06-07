Concepción del Uruguay Motociclistas marcharon nuevamente por las calles contra la serie de robos

La movilización se concretó este sábado por la noche y reunió a decenas de vecinos damnificados y usuarios de motovehículos. Recorrieron la ciudad para exigir mayores medidas de seguridad y frenar el mercado ilegal.

La comunidad de motociclistas de La Histórica volvió a ganar las calles en señal de protesta y por segunda vez se llevó a cabo una masiva marcha de motociclistas con el objetivo de reclamar de manera urgente ante las autoridades policiales y judiciales por el constante robo de sus rodados.

La movilización, que congregó a decenas de conductores y vecinos damnificados por la inseguridad, sirvió para visibilizar una problemática delictiva que viene en franco ascenso en los distintos barrios de la ciudad y que afecta de forma directa al principal medio de transporte de cientos de trabajadores y estudiantes.

Recorrido y reclamo de seguridad

La caravana de motos se concentró en horas de la tarde-noche y comenzó una ruidosa pero pacífica recorrida por arterias clave y diferentes sectores estratégicos de Concepción del Uruguay.

Durante la marcha, los manifestantes hicieron oír sus reclamos, entre los cuales se destacan:

Mayor presencia policial: Solicitan un incremento en los patrullajes preventivos, fundamentalmente en las zonas identificadas como «puntos rojos» de robos durante la noche y madrugada.

Controles efectivos: Exigen operativos de control vehicular más rigurosos y sostenidos en el tiempo para desalentar la circulación de rodados de dudosa procedencia.

Justicia y desarticulación de talleres: Los damnificados piden celeridad a las fiscalías en turno para investigar no solo los hurtos en la vía pública, sino también los talleres clandestinos donde se desguazan las unidades para la venta ilegal de autopartes.

El malestar de los usuarios radica en que la moto representa, en la gran mayoría de los casos, su herramienta de trabajo diaria, por lo que sufrir un robo significa un golpe devastador para la economía familiar. Los organizadores adelantaron que, de no registrarse mayores respuestas operativas en las calles, continuarán con las medidas de visibilización.

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