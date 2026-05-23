IAPSER Seguros afianza lazos con Quilmes 

IAPSER Seguros participó este jueves de la convención anual de ventas de Cervecería y Maltería Quilmes, realizada en La Rural, Buenos Aires.

Como aseguradora que actualmente brinda cobertura a los trabajadores de Quilmes, IAPSER asistió a este espacio de encuentro e intercambio celebrado en la capital nacional. «Se trató de una jornada orientada a proyectar objetivos, conformar equipos y compartir experiencias vinculadas al crecimiento de la empresa» señalaron desde IAPSER.

Jimena Baigorria, gerente comercial de IAPSER, destacó: “participar de este tipo de eventos no solo permite compartir experiencias y objetivos en común, sino también consolidar el rol de nuestra compañía (IAPSER) como un aliado en la protección y el bienestar del capital humano de Quilmes”.

Asistir como sponsor a la convención representó también una oportunidad para seguir fortaleciendo la agenda de trabajo conjunto entre IAPSER y Quilmes, en la que ya se vienen desarrollando acciones orientadas a fortalecer la cobertura y el bienestar de los trabajadores de una de las compañías líderes del país.

En el marco de su plan de expansión federal, la aseguradora de Entre Ríos busca marcar su presencia en espacios corporativos estratégicos, además de impulsar nuevas unidades de negocio en distintas provincias y celebrar alianzas comerciales con empresas de relevancia en distintos puntos del país.

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