Tiempo en Entre Ríos: en los próximos días llegará un frente frío y bajarán las temperaturas

El SMN anuncia un viernes con buen clima. El fin de semana llegará un sistema frontal frío en Entre Ríos y provincias vecinas y descenderán las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que tendremos un viernes con algunas nubes en la provincia. Se pronostican temperaturas similares a las de este jueves, con máximas que rondarán los 20 grados.

Para el domingo informan que el viento sur se intensificará. Esta masa de aire frío llegará al centro del país con fuerza. En Entre Ríos, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, esto generará que las temperatura máximas ronden entre los 13 y 15 grados.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada ligeramente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados. Allí se prevée un cielo mayormente nublado para este viernes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se pronostica cielo algo nublado. (Ahora)

Comparte esto: Twitter

Facebook

