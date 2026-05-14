Concepción del Uruguay: Roban una moto durante la madrugada y es recuperada tras rastrillaje policial

En un procedimiento llevado a cabo por la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay, se logró localizar y secuestrar un motovehículo que había sido denunciado como sustraído pocas horas antes.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se originó alrededor de las 04:10 hs de este jueves, cuando el propietario de una vivienda ubicada en calle Sastre al 200 advirtió que tres sujetos sustrajeron de su domicilio una motocicleta marca Gilera Voge 500DS, de color negra.

A raíz de la denuncia y tras conseguir información fehaciente sobre el posible paradero del rodado, el personal policial desplegó un operativo de rastrillaje. Las tareas de búsqueda se centraron en un descampado ubicado en las inmediaciones de Lucilo López y 22 del Oeste Sur.

Finalmente, oculto entre la abundante vegetación del lugar, los efectivos lograron dar con el vehículo de gran tamaño, confirmando que se trataba de la unidad buscada.

Siguiendo las instrucciones de la Fiscalía Auxiliar en turno, se procedió al secuestro formal del rodado. En el lugar trabajaron el verificador policial y personal de la División Policía Científica para las pericias de rigor. Una vez cumplimentados los pasos legales, la motocicleta fue restituida a su legítimo dueño.

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