Dpto. Uruguay: Detenido tras violar medida judicial e ingresar a una vivienda

En las primeras horas de este domingo, personal de la Comisaría Basavilbaso procedió a la detención en flagrancia de un hombre de 33 años, quien fue sorprendido incumpliendo una medida judicial vigente en el domicilio de su expareja.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 01:35 horas, cuando una mujer de 32 años alertó telefónicamente a la dependencia policial sobre la presencia de su pareja en su vivienda de calle Blanchet. Según el reporte, el sujeto se encontraba en un estado de alteración e intentaba ingresar a la propiedad a través de una ventana que comunica con la cocina.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron al individuo, confirmando que sobre él pesaban medidas restrictivas de acercamiento vigentes por 180 días, dispuestas por el Juzgado de Paz local el pasado mes de febrero en el marco de una causa por denuncia familiar.

Ante la evidente violación de la orden judicial, la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, ordenó la inmediata aprehensión del hombre. Tras ser identificado, fue trasladado inicialmente al hospital local, donde el médico de guardia constató que presentaba aliento etílico, aunque no registraba lesiones físicas.

El detenido fue derivado finalmente a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera en Concepción del Uruguay, donde permanece alojado a disposición de la justicia. Se le inició una causa penal por el delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, mientras que la damnificada radicó la denuncia correspondiente para dar continuidad al proceso legal.

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