lunes 4 mayo 2026

Colón: Detuvieron a sujeto que provocó el incendio de la vivienda de su pareja

En horas de la mañana de este domingo, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un predio de Barrio San Juan I, a raíz de un incendio en una construcción. Bomberos Voluntarios asistió y logró sofocar el foco ígneo, registrándose daños en dos edificaciones.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz de lo ocurrido, y tras la inspección del lugar, se observaron indicios de interés, por lo que se comunicó la novedad a la Unidad Fiscal en turno, quien ordenó la intervención de la División Policía Científica, para realizar las tareas de estilo y levantamiento de muestras para su análisis, como así también del Perito en incendios de Jefatura Departamental Uruguay, quien posterior a su intervención adelantó que el siniestro se habría ocasionado de manera intencional.

En ese marco, del análisis de registros fílmicos llevados a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se estableció que un vehículo vinculado al hecho se retiró del lugar cuando ya se advertía humo. Posteriormente, la propietaria radicó denuncia como damnificada, vinculando el hecho a una acción premeditada llevada a cabo por su pareja, solicitando medidas de protección.

A partir de ello, y conforme a directivas judiciales, en horas de la madrugada de hoy, personal del Comando Radioeléctrico en un operativo rutinario llevado a cabo en Calles Pte. Perón y Combatientes de Malvinas, intercepto al sospechado quien se trasladaba en su vehículo marca Renault 19 color azul, ante lo cual se alertó de la situación a la Fiscalía interviniente, quien dispuso la Aprehensión preventiva del sindicado, un sujeto de 72 años, como a su vez el Secuestrado del rodado por estar relacionado a las actuaciones.

Amén de ello, el aprehendido fue notificado de medidas cautelares libradas desde el Juzgado de Familia de Colon para con la parte damnificada.

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