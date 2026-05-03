La provincia reactivó un programa que promueve prácticas para lograr la eficiencia energética en hogares

A partir de una adenda que suscribió el secretario de Energía, Jorge Tarchini, en la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética de la Nación, comenzará a desarrollarse este Programa en el territorio provincial, para lo cual se estableció un marco de cooperación con el gobierno nacional. Cabe señalar que, si bien la provincia había adherido al Programa en 2023, no se habían registrado avances en su implementación.

En este marco, el secretario de Energía de la provincia, asumirá el rol de Unidad Ejecutora local, encargada de coordinar y llevar adelante las acciones necesarias para su instrumentación.

El Pronev tiene como objetivo principal promover mejores prácticas en la construcción de viviendas, incorporando criterios de eficiencia energética que permitan reducir el consumo de electricidad y gas destinados al confort térmico y la iluminación. A través de este sistema, se podrá cuantificar el requerimiento energético de cada vivienda, brindando información clara y accesible tanto a usuarios como a profesionales del sector.

«La reactivación de este programa es fundamental para avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible, con beneficios concretos para el desarrollo y modernización de la provincia y el ahorro en los hogares», destacó Tarchini.

A su vez, en el marco de la firma del convenio, se presentó el listado de matriculados que completaron la capacitación correspondiente y se encuentran habilitados como etiquetadores de viviendas. Con esto, Entre Ríos suma 25 profesionales idóneos al padrón nacional, quienes estarán a cargo de certificar el programa en todo el territorio provincial.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de política energética provincial que busca promover el uso racional de la energía, optimizar recursos y acompañar el crecimiento sostenible, alineando a Entre Ríos con estándares nacionales en materia de eficiencia energética.