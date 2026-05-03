Entre Ríos consolidó su agenda de acción climática en el encuentro nacional de municipios

Compartieron experiencias de gestión junto a sus pares de Santa Fe, La Pampa, Jujuy y Córdoba; todas jurisdicciones integrantes de la Alianza Verde Argentina.

La agenda estuvo centrada en los desafíos globales de mitigación y adaptación al cambio climático, subrayando el rol determinante de los gobiernos locales como los primeros ejecutores de políticas de resiliencia. De este modo, la provincia reafirmó su compromiso con la arquitectura institucional necesaria para que los municipios puedan transformar las metas climáticas en acciones concretas de desarrollo productivo sostenible.

Durante el encuentro, el director de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, destacó la solidez técnica de la provincia en la materia: «Entre Ríos ya cuenta con su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, el cual se encuentra actualmente en las instancias finales de convalidación ante la autoridad ambiental nacional. Este plan es nuestra hoja de ruta para integrar la sostenibilidad en la matriz productiva y garantizar que cada localidad tenga las herramientas para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos».

La participación de Entre Ríos en la Mesa de Provincias permitió ratificar la importancia del bloque de la Alianza Verde Argentina para traccionar fondos y tecnología hacia el interior del país.

El acto de apertura estuvo encabezado el gobernador y la intendenta anfitriones, Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla; y entre otros estuvieron presentes los presidentes municipales de Paraná, Rosario Romero; de La Paz, Walter Martin; y de Viale, Carlos Weiss; quienes sumaron la visión de los municipios entrerrianos a la construcción de esta agenda federal.