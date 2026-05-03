Federico Montans fue el ganador del Top Race en Concordia

Este domingo concluyó la actividad del Top Race en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Por la tercera fecha del campeonato se disputaron el Warm-up y la final de una jornada que contó con variantes a lo largo de todo su desarrollo.

En el calentamiento disputado antes de la final se destacó Nereo Queijeiro con una vuelta que duró un minuto, 51 segundos y 919 milésimas. De cerca lo siguieron Diego Verriello y Julián Ramos, ambos expectantes antes de la final.

En la final la cuestión fue diferente: Federico Montans salió desde el primer lugar luego de imponerse en la carrera Sprint por el recargo a Marcelo Ciarrocchi. En la partida Ciarrocchi tomó el primer puesto, pero esto no duró en el desarrollo de la competencia.

Sobre el cierre, Montans atacó en la chicana y superó al de Almafuerte para quedarse con el triunfo. Una vez primero, el de Mar de Ajó estiró la distancia para acabar con una cómoda victoria que lo distanció por casi un segundo y medio de su escolta. El tercer puesto fue para Juan Traverso, que completó una buena competencia.

La temporada continuará en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, el fin de semana del 24 de mayo.

Resultados | Top Race | Fecha 3 (en Concordia)

1°) Federico Montans (Lexus): 28’39”236/1000.

2°) Marcelo Ciarrocchi (Ford): a 1”448/1000.

3°) Juan Traverso (Fiat): a 2”482/1000.

4°) Nereo Queijeiro (Fiat): a 4”481/1000.

5°) Julián Ramos (Fiat): a 15”678/1000.