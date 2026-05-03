Colón: Recuperan elementos recientemente robados

En horas del mediodía, a raíz de una denuncia radicada por un hombre de 59 años de edad, por la sustracción de cañas de pescar con sus respectivos reeles, en horas de la madrugada, desde el patio de su vivienda ubicada en inmediaciones de calle Castelli al 630 de esta ciudad; personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado de las averiguaciones practicadas, se determinó que los elementos se encontraban en inmediaciones de calle González de esta localidad, en poder de un masculino de 42 años de edad, quien adujo haberlos adquirido a una persona desconocida por una suma de dinero.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos y su posterior entrega al damnificado, previo reconocimiento, continuándose con las diligencias de rigor.

SAN JOSÉ: ESCLARECEN HURTO DE MOTOVEHÍCULO

En la víspera, a raíz de la denuncia de un hombre de 35 años de edad, domiciliado en B° El Brillante, por la sustracción de un motovehículo marca Motomel Blitz 110 cc, desde un galpón de su vivienda, hecho ocurrido en horas de la madrugada, personal policial de Comisaría La Picada, tras tareas investigativas, logró esclarecer la situación.

Como resultado de las diligencias practicadas, se determinó que el rodado se encontraba en poder de una mujer de 26 años de edad, vinculada al entorno del denunciante, quien manifestó haberlo obtenido con anterioridad mediante un intercambio, descartándose la existencia de ilícito.

Posteriormente, en inmediaciones de calle Laprida casi Estrada, de la ciudad de San José, el motovehículo fue entregado de manera voluntaria por una mujer de (54) años de edad que lo tenía en resguardo, constatándose coincidencia con los datos aportados.

Informada la Unidad Fiscal de turno, dispuso la entrega del rodado a femenina de 26 años, quien se encontraba en posesión del mismo y la confección de las actuaciones de rigor correspondientes.

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