El gobernador participó del concierto por los 206 años de la Banda de la Policía de Entre Ríos

La ceremonia se realizó en el Teatro 3 de Febrero, en Paraná, con una destacada convocatoria de público que colmó la sala. En ese marco, el mandatario sostuvo que la banda «es de las primeras cosas que tenemos en la provincia» y subrayó que, pese al recambio de directores y músicos, «el espíritu y la calidad musical no cambia y el respeto por nuestras raíces se mantiene intacto».

Asimismo, celebró la gran respuesta del público y anticipó que el concierto se repetirá debido a la importante cantidad de personas que no pudieron ingresar.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González acompañado por el subjefe, Marcelo Claucich, agradeció la presencia del gobernador y destacó que la presentación se desarrolló con sala llena y un público diverso. Además, puso en valor el recorrido histórico de la formación, que ha participado en escenarios de relevancia como el Teatro Colón y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros eventos en todo el país.

La histórica formación, creada en 1820 por el general Francisco Ramírez y declarada Patrimonio Histórico Cultural en 2009, ofreció un espectáculo libre y gratuito que reunió a la comunidad en una noche cargada de emoción. El repertorio, especialmente preparado para la ocasión, incluyó una propuesta amplia y variada.

Durante la velada, el gobernador resaltó el valor cultural e institucional de la banda, una de las agrupaciones más antiguas de la provincia, y su aporte a la construcción de identidad y al vínculo permanente con la ciudadanía a lo largo de más de dos siglos de historia. En la oportunidad, además, se realizó la entrega de presentes a los integrantes de la banda.

El concierto estuvo dividido en dos partes e incluyó la participación de artistas invitados, además de un emotivo reencuentro con músicos retirados que volvieron a compartir escenario en el marco de este nuevo aniversario.

Actualmente integrada por 50 músicos profesionales, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos es dirigida por el comisario principal Lucas Cantaruti y tiene su sede en un edificio histórico de Paraná, en las instalaciones del ex cine Sáenz Peña. La formación fue creada el 30 de abril de 1820, luego de que Francisco Ramírez, tras el triunfo en la Batalla de Cepeda y su entrada en Buenos Aires, advirtiera la importancia de contar con una formación musical en su ejército. Desde entonces, ha acompañado los principales acontecimientos históricos, institucionales y religiosos de la provincia, manteniendo su vigencia a lo largo de las generaciones.