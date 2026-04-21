Estudiantes de la Escuela N°19 “Leopoldo Herrera” visitaron la Municipalidad de Caseros

Los estudiantes de la Escuela N°19 “Leopoldo Herrera” junto a su Docente y Directora, Liliana Fabre, y familiares, visitaron el Edificio de la Municipalidad de Caseros a fin de conocer sus instalaciones y funciones.

Durante la visita recorrieron las distintas dependencias del Municipio y charlaron con el Secretario de Gobierno, Lucas Torvalesi; con la Presidente del Concejo Deliberante, Yamina Henchoz; y con empleados, quienes les contaron acerca de las actividades que cada uno lleva adelante en las áreas correspondientes.

Agradecemos la visita de la Escuela N°19 y esperamos haya sido una grata experiencia para los chicos.

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