Concepción del Uruguay: Operativo de seguridad en el Turismo Carretera

Con un despliegue estratégico, la Jefatura Departamental Uruguay dio por finalizado el servicio de seguridad programado para la 4ta. fecha del Campeonato de Turismo Carretera en la Ciudad de Concepción del Uruguay, logrando garantizar un evento sin incidentes y bajo un marco de absoluta tranquilidad.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo fue diseñado para cubrir de manera eficiente la gran concurrencia que colmó el autódromo local. Con un registro oficial de 12.000 espectadores, la fuerza policial logró que la jornada se desarrollara de forma armoniosa, gracias a una planificación que priorizó la prevención y la presencia activa en cada sector del predio.

La Jefatura dispuso de un equipo humano y tecnológico de diversas áreas, trabajando de manera coordinada bajo la órbita de la División Operaciones y Seguridad. El dispositivo incluyó:

Puestos de Vigilancia y Control: Estratégicamente ubicados para el manejo del flujo vehicular y peatonal.

División Toxicología (Drogas Peligrosas): Realizando tareas de prevención con el apoyo de canes detectores.

División Investigaciones: Con personal de civil realizando tareas de inteligencia preventiva dentro y fuera del circuito.

Personal de Comisarías y Grupos Especiales: Reforzando el patrullaje constante en zonas de acampe y boxes.

Desde la cúpula policial se destacó que no se registraron novedades delictivas ni incidentes de relevancia, lo que confirma la eficacia de los anillos de seguridad implementados. El evento deportivo se vivió como una verdadera fiesta del deporte motor, respaldada por un operativo que estuvo a la altura de las exigencias del calendario nacional del TC.

La finalización del servicio se dio bajo una desconformidad vehicular fluida y asistida por el personal apostado en las rutas de acceso, cerrando así una jornada de trabajo ejemplar para la seguridad pública entrerriana.

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