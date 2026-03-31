Dpto. Colón: Allanamientos y detenciones por causa de estafa

En el marco de una investigación en curso llevada adelante desde el Ministerio Publico Fiscal por parte del Agente Fiscal Dr. Perroud Alejandro, en relación a una causa por el Supuesto Delito de Estafa, en la tarde de la víspera personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante dos Oficios de Allanamiento y Requisas Domiciliarias.

Según se confirmó a Génesis24, los procedimientos se diligenciaron en dos viviendas ubicadas en zona rural de Colonia Hughes, arrojando ambos resultados positivos para la pesquisa, procediéndose al secuestro de dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, notebooks y tablet), documentación, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, cheques y otros elementos vinculados a la causa, como así también vehículos de alta gama, maquinaria agrícola, animales vacunos, tres armas de fuego y municiones varias de diferentes calibres.

Asimismo, se procedió a la Detención de tres personas mayores de edad, relacionadas directamente a la investigación, quienes fueron trasladadas y alojadas en Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura actuante.

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