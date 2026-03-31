Autovía Artigas: Dos camiones chocaron y un conductor quedó atrapado en la cabina

En la mañana de este martes, dos camiones chocaron sobre la Autovía Nacional 14 y uno de los conductores quedó atrapado en la cabina. Fue rescatado por Bomberos.
En la mañana de este marres se produjo un siniestro vial sobre la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 247,5, en el que se vieron involucrados dos camiones, que circulaban en igual sentido sobre la traza vial.
El hecho se produjo cuando un camión Mercedes Benz modelo Atego 1729, conducido por un hombre de 46 años oriundo de Guernica, provincia de Buenos Aires, impactó por causas que se tratan de establecer contra la parte trasera de otro camión Mercedes Benz 1114, manejado por un hombre de 49 años domiciliado en el barrio La Bianca, de Concordia.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del primer vehículo quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que debió intervenir personal de Bomberos Zapadores para realizar su rescate. Posteriormente fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat.
De acuerdo a lo informado, el hombre sufrió traumatismo encéfalo craneano, escoriaciones y politraumatismos, quedando en observación.
En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial Concordia, Bomberos Zapadores, Gendarmería Nacional, personal sanitario y efectivos de la Comisaría de Colonia Yeruá.
Durante el operativo, el tránsito fue asistido y desviado por la colectora hasta que se procediera a retirar los vehículos involucrados con una grúa, indica Concordia Policiales.