Inicia una semana calurosa, con máximas de 35°C: cuándo cambiará el tiempo en Entre Ríos

Si bien a mediados de semana podría haber un suave alivio temporal, el pronóstico indica que hasta el próximo fin de semana no habrá tregua. Un sistema frontal provocará el cambio, cerca del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este lunes 30 de marzo comienza una semana muy calurosa en Entre Ríos, con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados. Habrá nubosidad variable y para la tarde en algunas zonas podrían producirse chaparrones y tormentas aisladas.

El calor se hará sentir toda la semana, hasta el sábado. Habrá variaciones térmicas a mitad de semana, posiblemente el jueves, debido a inestabilidades. De todas maneras, las máximas seguirán siendo superiores a 30 grados, con elevada humedad.

El alivio llegaría posiblemente el domingo 5 de abril. Para ese día se indica la llegada de un sistema frontal frío. El domingo se daría de ese modo el cambio más pronunciado, con un descenso de temperaturas acordes a la temporada de otoño.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 30 de marzo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 35 grados. Se indica una jornada entre despejada y con alguna nubosidad. Hay muy baja probabilidad de chaparrones aislados de tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados. El día comienza parcialmente nublado y hacia la tarde noche podría generarse algunas inestabilidades aisladas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. El día podría iniciarse con chaparrones de mañana y tormentas aisladas de tarde, aunque el porcentaje de probabilidad es bajo. De noche seguirá nuboso.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 22 grados de mínima y 32 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado gran parte del día y hacia la tarde posibles tormentas aisladas. (Ahora)

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