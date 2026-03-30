Organizan una capacitación sobre pulverización inteligente

El Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Fundación Benet y Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de Entre Ríos, invitan a profesionales en general, pilotos y productores a participar de esta jornada educativa integral sobre pulverizaciones.

La cita es para el próximo 16 de abril, en ruta 20, kilómetro 76, de 9 a 17. Además de las demostraciones a campo, se dictarán charlas de contenido técnico; y se realizarán mediciones para comparar resultados en condiciones reales. Asimismo, se informa que la pista de aterrizaje es LAD 2203 – Arroyo Malo.

Se trata de una actividad gratuita con cupos limitados. Para inscribirse, ingresar en https://www.eventbrite.com.ar/e/pulverizacion-inteligente-tickets-1985284742106