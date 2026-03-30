El gobierno provincial fortalece el acompañamiento a instituciones y obras en Viale

Acompañado por el intendente Carlos Weiss, la viceintendenta Alejandrina Bruno, el subsecretario de Deportes del municipio, Adrián Fontana, y representantes de entidades locales, el funcionario destacó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos municipales.

En ese sentido, Colello explicó que se trató de «una visita institucional para repasar la gestión del gobierno de la provincia en Viale», que incluyó la recorrida por obras estratégicas. Entre ellas, mencionó el avance del camino productivo que une Viale con Arroyo Durazno y Maciá, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y la reconstrucción del acceso a la ciudad. Además, adelantó la próxima adjudicación de la obra de la línea eléctrica de 132 kilovatios entre Crespo y Viale, la cual «permitirá potenciar el desarrollo productivo y dar respuesta a las demandas energéticas de la región».

Durante la jornada también visitaron la Escuela N° 16, que presenta problemas edilicios. «Nos llevamos el compromiso de brindar una solución en el corto plazo», indicó el funcionario.

Por su parte, el intendente Carlos Weiss expresó su satisfacción por la gestión provincial ante el CAF para concretar el enripiado del camino que vincula Viale con Arroyo Durazno y Maciá. «Es una de las obras viales más importantes de la provincia y beneficia a un sinnúmero de productores, establecimientos educativos y religiosos, además de favorecer el arraigo de la familia rural», sostuvo. Asimismo, destacó la futura línea de alta tensión que conectará Viale con Crespo.

En el marco de la agenda, las autoridades recorrieron las tres instituciones deportivas de la ciudad. En el Club Atlético Arsenal fueron recibidos por su presidente, Luciano Sione, quien agradeció la visita y valoró que se hayan atendido las problemáticas planteadas por la institución. Señaló que se acercaron respuestas concretas vinculadas al predio ubicado sobre Ruta 32, especialmente en materia de iluminación, y también un aporte económico para solventar gastos del festival Sabor a Pollo, realizado el pasado 14 de marzo. «Se trabaja a la par para cubrir necesidades que tenemos todos los clubes de los pueblos», expresó.

En el Club Unión Viale, su presidente Marcelo Arredondo también destacó la presencia de los funcionarios y el acompañamiento recibido en el corto tiempo desde la fundación de la institución. Subrayó que la visita coincidió con la inauguración de la iluminación del predio, un avance significativo para el club. «Es muy positivo y nos incentiva a seguir trabajando, con el respaldo de quienes están a disposición para que el club siga creciendo», afirmó. Asimismo, remarcó la importancia de estas mejoras para la contención de niños y jóvenes: «Nuestros gurises merecen un predio y una cancha acordes para practicar dignamente».

En tanto, en el Viale Foot Ball Club fueron recibidos por su vicepresidente, Carlos Pérez, quien manifestó su agradecimiento y destacó que el desarrollo del predio representa un anhelo compartido por toda la comunidad. Reconoció especialmente el trabajo de la subcomisión de La Lomita, que sostiene el proyecto con esfuerzo constante, y subrayó el rol del Estado: «Sin un Estado presente, este sueño de todos los vialenses sería imposible».

En el marco del acompañamiento a instituciones deportivas, el Club Arsenal recibió un aporte destinado a la sexta edición del Festival con Sabor a Pollo, realizado en marzo. Por su parte, el Club Unión fue beneficiado, a través de Enersa, con la donación de proyectores y materiales eléctricos, además de la instalación de nuevas luminarias. En tanto, el Viale Foot Ball Club recibió, también mediante Enersa, el cableado para su sistema de riego -ya en funcionamiento en el predio La Lomita- y un aporte para la última edición de la Fiesta del Asado con Cuero.