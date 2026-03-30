Cerró el plazo de presentación de propuestas para la puesta en valor de la Vieja Aduana y el Muelle de Alto Nivel

Tal como estaba previsto en el proceso de puesta en valor del sector norte del predio portuario, este lunes 30 de marzo a las 12:00 horas finalizó el plazo para la presentación de propuestas de inversión destinadas a la recuperación del edificio de la Vieja Aduana, el sector de muelles de Alto Nivel, la mejora de la plazoleta Mariano López y la refuncionalización del Muelle N°1, históricamente vinculado al amarre de catamaranes con fines turísticos.

La iniciativa, impulsada por el Puerto de Concepción del Uruguay y acompañada por la Municipalidad de la ciudad, tiene como objetivo recuperar espacios de alto valor histórico, urbano y ciudadano, promoviendo proyectos integrales con fines turísticos, gastronómicos, recreativos y culturales, en convivencia con la actividad portuaria y bajo criterios de sustentabilidad, accesibilidad y preservación patrimonial.

El procedimiento fue lanzado a comienzos del mes de febrero, garantizando condiciones de transparencia, libre concurrencia y reglas claras para todos los interesados. A tal efecto, el EAPCU habilitó un micrositio web donde se puso a disposición la totalidad de la documentación técnica, administrativa y legal requerida para la presentación de propuestas.

Un paso clave para la reconversión del patrimonio portuario

Durante el período de convocatoria, se registró el interés de diversos actores, entre ellos comerciantes del sector gastronómico, estudios de arquitectura, operadores turísticos y potenciales inversores, quienes realizaron consultas ante el Ente Portuario con el fin de evacuar dudas y acceder a información técnica relevante.

Finalmente, y luego de haberse presentado varios interesados en recabar detalles sobre los alcances y la magnitud de la propuesta, se formalizó una presentación remitida este lunes al Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU).

A partir de ahora, la Comisión de Evaluación de Propuestas iniciará el análisis técnico, económico y jurídico de las iniciativas recibidas, disponiendo de un plazo de hasta veinte días para expedirse. Durante este período, podrá requerir aclaraciones, ampliaciones o mejoras a los proponentes, así como solicitar la asistencia de organismos técnicos provinciales o municipales.

Cabe señalar que la presentación de propuestas no genera derecho alguno a adjudicación, en tanto se trata de una etapa de carácter precontractual dentro del proceso de selección.

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