Tiempo en Entre Ríos: a cuánto llegará la temperatura este martes

Entre Ríos vive días de calor intenso en pleno otoño, con máximas que superan los 30 grados. El alivio recién llegaría el fin de semana cuando un sistema frontal haga descender las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que continúan los días de calor extremo en la provincia. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este lunes, con máximas que rondarán los 32°C.

El calor se hará sentir toda la semana hasta el sábado. Las máximas seguirán siendo superiores a 30 grados, con elevada humedad.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, también se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. Allí se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo parcialmente nublado. Ahora

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