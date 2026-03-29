Concepción del Uruguay: Un vuelco, un policía herido y una persecución fue el saldo de un operativo por ruidos molestos

Según se confirmó a Génesis24, lo que comenzó como un operativo de control para devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona norte, terminó en una persecución que atravesó la ciudad y finalizó con un automóvil volcado en un camino de ripio.

El saldo: un conductor detenido, tres vehículos retenidos, un vehículo secuestrado y un funcionario policial herido.

EL RECLAMO DE LOS VECINOS COMO PUNTO DE PARTIDA

Atendiendo a los constantes y legítimos reclamos de los vecinos de la Av. Costanera La Fraternidad y el Parque la Salamanca, quienes denuncian ruidos molestos y desórdenes durante las madrugadas, la División Operaciones y Seguridad junto a Tránsito Municipal desplegaron un fuerte operativo de despeje a las 07:00 de este domingo en la zona del Monumento a la República.

En la primera etapa del procedimiento, se logró la retención de tres vehículos cuyos conductores, todos oriundos de Gualeguaychú, presentaban niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido:

VW Gol: 0.41 g/l de alcohol.

Ford Eco Sport: 1.21 g/l de alcohol.

VW Fox: 0.33 g/l de alcohol.

FUGA, VIOLENCIA Y RIESGO EXTREMO

La situación escaló cuando un Ford Focus color champagne intentó evadir el control. En una maniobra temeraria, el conductor dio marcha atrás a alta velocidad, impactando contra otro vehículo, para luego huir impactando en la pierna al Segundo Jefe de Comando Radioeléctrico.

Según se confirmó a Génesis24, lejos de deponer su actitud, el vehículo emprendió una fuga hacia el camino del Yacht Club. En un segundo retén, el conductor volvió a realizar maniobras evasivas.

PERSECUCIÓN POR LA CIUDAD Y VUELCO EN RUTA J

Se inició entonces un seguimiento controlado que puso en vilo a la ciudad: el Focus transitó varias arterias en contramano y a alta velocidad hasta lograr salir hacia la Ruta Nacional 14. La huida continuó hacia el sur hasta la rotonda previa al peaje (Km 100), donde el vehículo tomó la Ruta J (camino de ripio) en dirección a Colonia Elía.

Tras recorrer aproximadamente un kilómetro por el ripio, el conductor perdió el control y el Ford Focus terminó volcando. En el rodado viajaban cuatro personas (dos hombres y dos mujeres), también oriundos de Gualeguaychú, quienes debieron ser asistidos por Bomberos y ambulancias para ser trasladados al hospital local.

Afortunadamente, todos los ocupantes del vehículo volcado sufrieron únicamente lesiones de carácter leve. El funcionario policial presenta escoriaciones y hematomas en su pierna derecha.

Por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, se ordenaron las siguientes medidas: Extracción de sangre al conductor del automóvil Ford Focus, secuestro del rodado, aprehensión inmediata del conductor, identificado como un masculino de 29 años, quien quedó alojado en la Alcaidía por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Este episodio subraya la peligrosidad de combinar el alcohol al volante con el desprecio por las normas, validando la necesidad de los operativos conjuntos para garantizar el descanso y la seguridad de los vecinos de Concepción del Uruguay.

Comparte esto: Twitter

Facebook

