Autovía Artigas: Automóvil en que se trasladaba un matrimonio embistió un ciervo

Un inusual siniestro vial tuvo lugar este domingo al mediodía en el kilómetro 133 de la Ruta Nacional 14. Un matrimonio que regresaba desde Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires protagonizó un accidente luego de que un animal silvestre se cruzara repentinamente en su camino.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 11:30 horas, personal de la Comisaría Tercera intervino en el lugar del siniestro. Un automóvil Fiat Cronos de color rojo, conducido por un hombre de 69 años acompañado por su esposa de 62, circulaba en sentido Norte-Sur cuando un ciervo saltó desde el sector oeste de la autovía hacia la cinta asfáltica.

El impacto frontal contra el animal fue inevitable, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado. El vehículo terminó despistando hacia la banquina y colisionó contra el guardarraíl del lateral oeste, donde finalmente quedó detenido.

A pesar de la violencia del impacto y el posterior despiste, tanto el conductor como su acompañante, oriundos de Lomas de Zamora, no sufrieron lesiones de ningún tipo. El vehículo, sin embargo, registró daños materiales de consideración en su parte delantera.

Las autoridades reiteraron la necesidad de circular con extrema precaución en tramos de la autovía donde la presencia de fauna silvestre es frecuente, especialmente en zonas de monte o bañados.

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