Caseros: Se desarrolló la 2ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

Este jueves 26 de marzo el Honorable Concejo Deliberante (HCD) llevó adelante la 2ª Sesión Ordinaria del Decimoquinto Período Legislativo.

Entre los temas más destacados el HCD aprobó: 11 talleres municipales gratuitos y abiertos a la comunidad; 47 beneficiarios al Programa de Becas Municipales para Estudios Superiores de $85.000 cada una; Subsibios no reintegrables otorgados a instituciones locales por $12.156.000; y ayudas sociales para cuidadores domiciliarios e internaciones geriátricas.

Además, se pasó a Comisión de Legislación a Interpretación el Proyecto de Ordenanza “Subdivisión Parcelaria y loteos” presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

De acuerdo al Orden del Día se trataron y aprobaron los siguientes puntos:

– Lectura y aprobación del acta N° 154, de la décima sesión ordinaria del décimo cuarto período legislativo, de fecha 27 de noviembre de 2025.

– Lectura y aprobación del acta N° 155, de la primera sesión ordinaria y de apertura del décimo quinto período legislativo, de fecha 2 de marzo de 2026.

– Entrega de Rendición General de Cuentas del Ejercicio 2025.

– Entrega de balances correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

– Se ratificó por unanimidad el Decreto 14/26 D.E.M. Licencia de Uso Particular por 60 días del Sr. Garnier, Néstor Gabriel de la Dirección de Espacios Verdes, presentado por el D.E.M.

– Se ratificó por unanimidad el Decreto 15/26 D.E.M. Licencia de Uso Particular por 60 días de la Sra. Manentti, Johana Nerea quien presta funciones como secretaria del Tribunal Regional de Faltas, presentado por el D.E.M.

– Se ratificó por unanimidad el Decreto 104/25 D.E.M. Reafectación de partida presupuestaria del Presupuesto General de Gastos del período 2025, presentado por el D.E.M.

En cuanto a subsidios no reintegrables destinados a instituciones locales, se otorgaron los siguientes:

– Se aprobó por unanimidad la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de contratación de un ayudante de ordenanza para el año 2026, presentado por la Escuela Nº 7 “Héroes de Malvinas”, por un monto de hasta $230.000 mensuales de Marzo a Noviembre de 2026.

– Se aprobó por mayoría simple la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de reparaciones edilicias, canaletas y conversas, presentado por el Club Social y Deportivo Juventud de Caseros, por un monto de hasta $6.500.000.

– Se aprobó por mayoría simple la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de contratación de sonido e iluminación de las cuatro noches del Carnaval de Caseros del año 2026, presentado por Asociación Civil “Carnavales de Caseros”, por un monto de hasta $3.600.000.

– Se aprobó por mayoría simple la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de contratación de una docente de inglés desde marzo a noviembre de 2026, presentado por Escuela Nº 78 “Justo José de Urquiza”, por un monto de hasta $446.000 mensuales de Marzo a Noviembre de 2026.

– Se aprobó por mayoría simple la solicitud de subsidio económico no reintegrable para solventar gastos en premios otorgados a las agrupaciones “Mi Ilusión” y “Mayita” correspondientes a la edición del año 2026 del Carnaval de Caseros, presentado por Asociación Civil “Carnavales de Caseros”, por un monto de hasta $1.380.000.

Por unanimidad se aprobaron las siguientes ayudas sociales:

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $84.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $256.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $84.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $65.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $161.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $161.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de Cuidador Domiciliario, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $47.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de transporte y tratamiento de rehabilitación en AReNe – Instituto de Rehabilitación Neurológica, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $180.000 para traslado y de hasta $265.000 para tratamiento de rehabilitación.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de transporte hasta AReNe – Instituto de Rehabilitación Neurológica, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $180.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de internación geriátrica, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $305.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de internación geriátrica, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $305.000.

– Subsidio económico no reintegrable para solventar gastos de internación geriátrica, presentado por el Área de Acción Social, de Abril a Noviembre de 2026 y por un monto de hasta $305.000.

– Se aprobó por unanimidad el Registro de beneficiarios y el monto para cubrir becas correspondientes al “Programa Municipal de Becas para Estudios Superiores”, presentado por el D.E.M, siendo un total de 47 beneficiarios que recibirán la beca de Marzo a Noviembre de 2026, por un monto de hasta $85.000 cada una.

También se aprobaron los siguientes Talleres Municipales:

– Taller “Activamente”, presentado por la Lic. María Virginia Trabichet, de Marzo a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

– “Taller de Arte del Hogar” y “Taller de Educación Física”, presentado por el Hogar Nicolás Mugherli, de Marzo a Diciembre de 2026.

– Taller “Arte y Pintura”, presentado por la Sra. Rocío Fleitas, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

– Taller “Recicleteando”, presentado por la Sra. Sonia Bouvet, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 6 horas semanales.

– Taller de “Pastelería”, presentado por la Srta. Sofía Courvoisier, de Abril a Diciembre de 2026, con una carga horaria de 10 horas semanales.

– Taller “Costura”, presentado por la Srta. Sofía Courvoisier, de Abril a Diciembre de 2026, con una carga horaria de 8 horas semanales.

– Taller de Crochet, presentado por la Sra. Graciela Tello, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 6 horas semanales.

– Taller de “Ajedrez”, presentado por la Sra. Isabel del Carmen Claro, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

– Taller “Especta artes escénicas”, presentado por la Srta. Carolina Colombo, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 6 horas semanales.

– Taller “Jugando en tercera edad”, presentado por la Sra. Jaquelina Stapich, de Abril a Diciembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

– Taller “Las Tic y Nosotros”, presentado por la Sra. Pamela Taborda, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 4 horas semanales.

– Taller “Cocineritos”, presentado por la Sra. Araceli Lamela, de Abril a Noviembre de 2026, con una carga horaria de 8 horas semanales.

Todos los Talleres fueron aprobados por unanimidad, excepto el Taller “Jugando en tercera edad” el cual fue aprobado por mayoría simple.

Además, el Proyecto de Ordenanza “Subdivisión parcelaria y loteos”, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, fue enviado a la Comisión de Legislación e Interpretación para su correspondiente tratamiento.

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