Dictaron prisión preventiva domiciliaria para un sindicalista detenido en Colón

El sindicalista colonense fue detenido en la tarde del viernes y quedó imputado por varios delitos.

En una audiencia llevada a cabo este sábado por la tarde en el Juzgado de Garantías de Colón, se dictó prisión preventiva al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Adolfo Camanduli.

“Cumplirá prisión preventiva domiciliaria por 10 días”, informó a El Entre Ríos su abogado Martín Jauregui, satisfecho con la medida judicial impuesta.

El sindicalista colonense –detenido en la tarde del viernes- quedó imputado por los presuntos delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y daño en concurso real entre sí (primer hecho); amenazas y desobediencia a una orden judicial (segundo hecho); y desobediencia a una orden judicial (tercer hecho).

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