Autovía Artigas: Despiste durante la madrugada dejó dos personas hospitalizadas

En la madrugada de este sábado se produjo un siniestro vial en la intersección de Autovía 14 y Avenida 25 de Mayo, de Chajarí, en uno de los ingresos a dicha ciudad.

Allí, un automóvil marca KIA, modelo Sportage, color rojo, domiciliado por un hombre de 51 años quien viajaba acompañado por otro hombre de 42 años, ambos domiciliados en Ciudad del Este, Paraguay.

El rodado circulaba en sentido Sur–Norte, manifestando su conductor que mientras circulaba, en determinado momento perdió el control del vehículo, produciéndose el despiste.

Ambas personas fueron trasladadas hacia el Hospital Santa Rosa donde el médico de guardia constató lesiones de carácter leves.

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