Padel: Con una convocatoria récord, se disputó el primer torneo de APCER

Con una convocatoria récord y un notable marco de público, se disputó durante el fin de semana el primer torneo del año de la Asociación Pádel Centro de Entre Ríos (APCER), que reunió a 226 parejas —más de 450 jugadores y jugadoras— en las canchas de Concepción del Uruguay.

El certamen, que se desarrolló entre viernes y domingo, tuvo como escenario 17 canchas distribuidas en seis complejos de la ciudad: Oeste Pádel, La Toska, Miami Pádel, Locos x el Pádel, Acapulco y Cedels, donde se vivieron jornadas de intensa actividad deportiva y gran concurrencia de espectadores los tres días de competencia.

“Tuvimos 218 parejas en categorías puras, sumadas a 8 parejas de una categoría principiantes que instauramos para aquellas jugadoras que nunca habían participado de un certamen. Para nosotros es una alegría enorme, porque la nueva comisión de APCER asumió hace dos meses y teníamos el desafío de organizar este primer torneo. Hemos superado ampliamente el promedio de parejas de los últimos años”, destacó el presidente de la entidad, Mauro Battilana.

El torneo, además de ser clasificatorio para el Provincial, contó con la participación de deportistas provenientes de distintas localidades de la región, como Larroque, Gualeguaychú, Urdinarrain, Colón, San José, Villa Elisa, Villaguay, Rosario del Tala, San Salvador y hasta de Lucas González, entre otras, consolidando el crecimiento del pádel en la provincia y fomentando el intercambio deportivo. “Estamos muy contentos además porque aunque quedan algunas cosas para mejorar, hemos recibido un apoyo muy grande de quienes vinieron de otras localidades, nos manifestaron su satisfacción y también de los uruguayenses, eso le hace muy bien al deporte, y nos deja con muchas ganas para lo que viene que será un gran año de pádel”, auguró Battilana.

Battilana agradeció además a quienes apoyaron como sponsor del evento: «Desde la Comisión de APCER, queremos reconocer a cada empresa y marca que nos acompaña. En un contexto donde cada paso cuesta, su decisión de confiar y apostar por el deporte local es lo que nos permite mantener las canchas llenas y los sueños vigentes. Su apoyo es mucho más que un logo en un banner; es la posibilidad de que nuestros jugadores sigan superándose. Este torneo no solo es un orgullo para nuestra región, sino el pase indiscutido a nivel provincial, atrayendo miradas y talento que nos posicionan con fuerza en el mapa nacional del pádel”.

Grandes partidos

En lo estrictamente competitivo, se vieron en todos los complejos partidos de gran nivel y no solamente de las categorías más altas. Los resultados dejaron como ganadores en Segunda categoría a los hermanos Juan Vence y Lucas Vence, los uruguayenses superaron en una gran final a Juan Cruz Irungaray y el profe de Gualeguaychú Cristian Spector, en un partidazo por 4/6, 7/5 y 6/2, donde en el tercer set se sintió el desgaste físico de la pareja visitante y el fuerte apoyo de los uruguayenses que le hicieron sentir la localía. En Tercera categoría, también hubo triunfo local: los uruguayenses Mariano Míguez y Juan Pablo Bonnin se impusieron a la dupla de Villaguay de Nahuel Collazo–Diego Sivak por 7/5 y 6/4.

La Cuarta categoría tuvo como vencedores a Nicolás Preisz–Gastón Baena uruguayense y colonense que se unieron para cerrar un sólido torneo. Derrotaron en la final a Santiago Romero–Francisco Tanga por 6/3 y 6/1, mientras que en Quinta, los cuatro finalistas fueron de Concepción del Uruguay, allí se consagraron Leandro Lele Willat–Mateo Pereyra tras vencer a Mateo Montañana–Juan Ignacio González por 6/4 y 7/6.

En Sexta, Manuel Moscatelli–Sergio Mansilla lograron un contundente triunfo frente a Ángel Caballero–David Quino Giménez por 6/1 y 6/0, quienes sintieron el desgaste de un largo torneo y en el que debieron atravesar dos partidos a tres sets previamente. En Séptima Categoría, Thomy Martínez–Osvaldo Leiva se quedaron con el título tras imponerse a Nelson Alú–Juan Martín Colichelli por 7/5 y 6/2.

Por el lado femenino, en Cuarta categoría Ambar Villanova–Sofía Gallardo vencieron a Vanesa Barquin–Catalina Sánchez por 4/6, 7/6 y 6/3 en un durísimo partido que se resolvió en los detalles de un cerrado segundo set. En 5ta, Romina Kelm–Ana Sol Bel superaron a María de los Ángeles Amarillo–Manuela Diorio por 6/2, 2/6 y 6/4.

En Sexta, Daniela Arguet y la turca Alicia Muñoz se consagraron tras derrotar a Claudia Marianela Villagra y Morena Vargas, por 6/4 y 6/1, un momento más que emotivo fue el final de este partido donde las subcampeonas, madre e hija, se fundieron en un gran abrazo final. Mientras que en Séptima, Sofía Colombo y Paula Rodríguez vencieron a Silvana Martín–Luciana Muziocholi por 6/3 y 6/2.

Más allá de los resultados, el torneo marcó un fuerte impulso para el desarrollo del pádel en la región, incorporando categorías principiantes y promoviendo la participación de menores, en una clara apuesta al crecimiento del deporte desde sus bases.

El éxito de la convocatoria y el acompañamiento del público reafirmaron el lugar que el pádel ocupa en la agenda deportiva local, en un fin de semana donde la ciudad vibró al ritmo de la competencia y la pasión por este deporte en constante expansión. Sin dudas, fue el primer paso de un gran año que se viene para el deporte que tendrá su punto más alto en agosto, cuando se dispute el Torneo Provincial en nuestra ciudad.

Resumen resultados:

2da Cab: Juan Vence–Lucas Vence a Juan Cruz Irungaray–Cristian Spector, 4/6, 7/5 y 6/2.

3ra Cab: Mariano Míguez–Juan Pablo Bonnin a Nahuel Collazo–Diego Sivak, 7/5 y 6/4.

4ta Cab: Nicolás Preisz–Gastón Baena a Santiago Romero–Francisco Tanga, 6/3 y 6/1.

5ta Cab: Leandro Willat–Mateo Pereyra a Mateo Montañana–Juan Ignacio González, 6/4 y 7/6.

6ta Cab: Manuel Moscatelli–Sergio Mansilla a Ángel Caballero–David Giménez, 6/1 y 6/0.

7ma Cab: Thomi Martínez–Osvaldo Leiva a Nelson Alú–Juan Martín Colichelli, 7/5 y 6/2.

4ta Fem: Ambar Villanova–Sofía Gallardo a Vanesa Barquin–Catalina Sánchez por 4/6, 7/6 y 6/3.

5ta Fem: Romina Kelm–Ana Sol Bel a María de los Ángeles Amarillo–Manuela Diorio, 6/2, 2/6 y 6/4.

6ta Fem: Daniela Arguet–Alicia Muñoz a Claudia Marianela Villagra–Morena Vargas, por 6/4 y 6/1.

7ma Fem: Sofía Colombo–Paula Rodríguez a Silvana Martín–Luciana Muziocholi, 6/3 y 6/2.

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