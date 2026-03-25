Autovía Artigas: Detuvieron a un hombre con pedido de captura por una causa federal

Se trata de una persona oriunda de la provincia de Misiones, la cual fue detenida en el puesto caminero Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la autovía “José Gervasio Artigas”.
El procedimiento se llevó adelante cuando personal policial detuvo la marcha de una utilitaria marca Fiat modelo Doblo que se desplazaba desde San Vicente (Misiones) con destino a General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.
Al chequear la identidad del conductor mediante los sistemas de interconsulta Minseg y Sifcop, se confirmó que sobre el mismo pesaba un pedido de detención fechado el 10 de noviembre de 2025, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
Juzgado Federal
Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de El Dorado, desde donde se manifestó el interés en la detención del hombre, así como también en el secuestro de su teléfono celular y del vehículo en el que se trasladaba.
En paralelo, se notificó del procedimiento al Juzgado Federal de Concordia, quien dispuso que se cumplimenten las medidas ordenadas por la Justicia misionera.
Además, se ordenó el traslado del detenido a la comisaría primera de la ciudad de Chajarí, donde permanecerá alojado mientras se realizan las actuaciones correspondientes. DRU