ATE Entre Ríos rechazó la reforma previsional y anticipó un plan provincial de lucha

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos reiteró su rechazo a la reforma previsional impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio y anticipó un plan provincial de lucha, tras una reunión de secretarios generales realizada este miércoles en la sede gremial en Paraná.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que el proyecto implica “un ajuste para el sistema previsional” y una pérdida de derechos para los trabajadores. “El sistema viene a perder el 82% móvil y modifica las condiciones de acceso a la jubilación”, afirmó.

El dirigente cuestionó que la iniciativa legislativa también plantea extender los años de aportes y eliminar regímenes diferenciados. Según explicó, estos cambios afectarían directamente a trabajadores activos y jubilados. Además, remarcó que el contexto económico agrava la situación: “Hoy no nos alcanza el salario, y menos aún con estos recortes”.

Convocatoria a la unidad y movilización

Desde el gremio señalaron la necesidad de fortalecer la unidad sindical para enfrentar la reforma. “Tenemos que organizarnos, debatir en cada lugar de trabajo y ganar la calle”, sostuvo Muntes ante Canal Once.

En ese marco, anticipó que se impulsarán acciones conjuntas con otros sectores «para decir, con mucha claridad, ‘no a la reforma que está planteando el gobernador Frigerio’«.

Proyecto alternativo

En la oportunidad, Muntes anunció que ATE Entre Ríos también trabaja en una propuesta alternativa que buscará presentar en la Legislatura entrerriana.

El eje central, según indicaron, será garantizar mayor equidad en el sistema previsional. “Los sectores que más tienen deben aportar para sostener una provincia más justa”, afirmó el dirigente.

Reclamos por condiciones laborales

Durante el encuentro también se abordaron problemáticas vinculadas a salarios y condiciones de trabajo en el Estado provincial.

De hecho, Muntes señaló que se solicitaron reuniones con distintos organismos, como el Consejo General de Educación, y la convocatoria a paritarias sectoriales.

Asimismo, adelantó que presentarán un relevamiento sobre la situación en hospitales y escuelas.