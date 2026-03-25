Corte total en la Ruta 12 por el incendio de un camión

Bomberos Voluntarios de Zárate trabajan activamente en el lugar. El tránsito se encuentra interrumpido en ambos sentidos y las autoridades piden acatar las indicaciones del personal de seguridad.

Un siniestro vial registrado este miércoles por la tarde, en el kilómetro 111 de la Ruta Nacional 12, en el tramo correspondiente al Complejo Zárate–Brazo Largo, provocó el corte total de la circulación en ambos sentidos de marcha.

El incendio de un camión generó una interrupción completa del flujo vehicular en uno de los corredores más transitados que une la provincia de Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.

Efectivos de Bomberos Voluntarios de Zárate se encuentran desplegados en el lugar llevando adelante las tareas para controlar las llamas. Su presencia en la vía pública es la razón directa del corte total dispuesto, medida que busca garantizar la seguridad tanto de los equipos de emergencia como de los conductores que circulan por la zona.

Las autoridades de tránsito y el personal de seguridad vial de la autopista son los encargados de organizar y orientar a los vehículos que se aproximan al punto del incidente.

Desde los organismos competentes se solicitó encarecidamente a los conductores respetar las indicaciones impartidas en el terreno, evitar maniobras imprudentes y mantener la calma ante la demora inevitable que genera la situación.

Por el momento no trascendió información oficial sobre el número de vehículos involucrados ni sobre el estado de posibles víctimas. Se recomienda a quienes tengan previsto circular por la RN12 en el tramo Zárate–Brazo Largo mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos de tránsito y, de ser posible, considerar rutas alternativas hasta tanto se normalice la situación. R2820