La provincia capacita en Herramientas para la Prevención y Abordaje de las Violencias

Las actividades se llevaron adelante con una amplia concurrencia de diferentes sectores y comunidad interesada y estuvieron presididas por el presidente municipal Ricardo Bravo, quien fue acompañado por la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata de Personas, Silvina Calveyra; y la coordinadora del Centro Integral de Asistencia a la Familia (CIAF), Marcela Sartini.

«Es de suma importancia continuar coordinando este tipo de espacios de formación entre los municipios, las entidades y organizaciones de la sociedad civil con organismos del Gobierno provincial, en el marco de lo que establece la normativa vigente, realizando una trazabilidad en la línea de tiempo sobre las mismas», expresó Silvina Calveyra.

La funcionaria destacó que, en materia de perspectiva de género y promoción de derechos, «el objetivo fundamental es el acceso universal para adquirir conocimientos y esa lente por la cual, observar para la identificación temprana de situaciones, para el abordaje y llegar a tiempo para evitar toda forma de violencias, donde todos debemos comprometernos».

La 27.499, Ley Micaela, sancionada en el año 2018, a la cual adhiere la provincia de Entre Ríos, establece la formación obligatoria en temáticas de género para los diferentes poderes del estado, promoviendo que también sea desarrollada en diferentes entidades y la sociedad civil en todos los ámbitos.

Además de los mencionados, participaron de las capacitaciones la viceintendenta, Silvana Monzón, la directora de Cultura, Claudia Quirós; los concejales Claudio Gómez y Javier Surt, y el secretario general del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedapper), José Mariani, entre otros.