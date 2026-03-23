Concepción del Uruguay: Realizaron controles vehiculares para reforzar la seguridad en espacios públicos

Anoche se llevaron a cabo diversos operativos de control moto-vehicular en distintos puntos de la ciudad, con especial presencia en la zona portuaria y en el sector del Monumento a la República, conocido popularmente como “Parque Las Manos”.

Estos procedimientos tuvieron como principal objetivo preservar dichos espacios como lugares de encuentro, esparcimiento y disfrute para las familias, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto por las normas.

Según se confirmó a Génesis24, se intensificaron las acciones preventivas frente a conductas que generan molestias, particularmente aquellas vinculadas al uso indebido de motocicletas, ruidos molestos y maniobras peligrosas. Los operativos se desarrollaron de manera conjunta con personal de Tránsito del municipio, fortaleciendo así el trabajo coordinado en materia de seguridad vial.

Como resultado de los controles, se procedió a la retención de cinco motocicletas y dos automóviles por infracciones a distintos artículos de la Ley de Tránsito vigente. Asimismo, se secuestró un rodado que presentaba pedido de secuestro activo.

Cabe destacar que estos controles forman parte de una política sostenida de prevención, reafirmando el compromiso de trabajar en favor de la comunidad y de quienes desean vivir en un entorno seguro y ordenado.

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