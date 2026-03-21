Prefectura decomisó casi diez mil kilos de sábalos en Villa Paranacito

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó dos procedimientos vinculados a la pesca ilegal, en la ciudad de Villa Paranacito, donde se decomisaron grandes cantidades de pescado capturado y transportado en infracción a la normativa vigente.

El primer operativo se realizó durante un patrullaje preventivo sobre el río Uruguay. En ese contexto, efectivos de la fuerza interceptaron una embarcación que se encontraba realizando tareas de pesca en días y modalidades no habilitadas.

Tras inspeccionar la nave, la autoridad marítima nacional constató que transportaba 585 kilogramos de pescado de la especie sábalo, capturados de manera ilegal. Asimismo, se secuestraron aproximadamente 400 metros de redes de espera utilizadas para la actividad, las cuales se encontraban en infracción a la Ley Provincial de Pesca de Entre Ríos N.º 4892/70 y sus resoluciones complementarias.

Como resultado del procedimiento, se decomisaron las artes de pesca como la carga transportada, con un valor estimado en más de cinco millones de pesos.

Por otro lado, en un segundo operativo realizado por vía terrestre sobre la Ruta Provincial N.º 46, la Prefectura detectó un camión que trasladaba, de manera irregular, 9.000 kilogramos de sábalo con un valor mayor a los 36 millones de pesos. Esta situación representaba un potencial riesgo sanitario, además de un significativo impacto ambiental debido al volumen del recurso extraído.

En ambos casos intervino la Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que tomó participación en las actuaciones correspondientes.

Desde la Institución destacaron que este tipo de controles forman parte de un trabajo sostenido para combatir la pesca ilegal y la sobreexplotación del recurso ictícola, especialmente del sábalo, una especie clave para el equilibrio del ecosistema del río Uruguay. Además, ratificaron que continuaran reforzando los operativos de control en la región con el objetivo de proteger y preservar los recursos naturales.