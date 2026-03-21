Alerta por tormentas en Entre Ríos y otras provincias: advierten que seguirán las lluvias intensas el fin de semana

El Servicio Meteorológico advirtió sobre tormentas con lluvias abundantes, ráfagas de hasta 80 km/h y posible granizo durante todo el fin de semana. El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial y podría generar complicaciones.
El alerta por tormentas en Entre Ríos se mantuvo vigente durante todo el fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles episodios de precipitaciones abundantes en cortos períodos en gran parte de la provincia y otras regiones del país.
El organismo nacional emitió un aviso de nivel amarillo que abarcó a Entre Ríos y a otras once provincias del centro y norte argentino, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían generar inconvenientes en la vida cotidiana, la circulación vehicular y las actividades al aire libre.
De acuerdo al reporte oficial, las tormentas previstas presentaron características potencialmente fuertes, con abundante caída de agua en lapsos breves, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, condiciones típicas de eventos severos en la región.
Sábado con lluvias intensas y viento fuerte
Para el sábado, el SMN indicó que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Además, el informe señaló la probabilidad de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. En ese sentido, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.
El organismo también alertó por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, lo que incrementó el riesgo de complicaciones en zonas urbanas y rurales.
Domingo con tormentas fuertes en varios departamentos
Para el domingo, el alerta por tormentas en Entre Ríos continuó vigente y afectó especialmente a diez departamentos: Diamante, Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.
El SMN anticipó que las lluvias y tormentas se intensificarían hacia la noche, con eventos localmente fuertes que incluirían abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas cercanas a los 80 km/h.
Asimismo, se reiteraron los valores estimados de lluvia acumulada entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales. A esto se sumaron vientos del sudoeste de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.
Lunes con continuidad del fenómeno
El lunes también se mantuvo el alerta amarillo por tormentas en los mismos departamentos entrerrianos, consolidando un escenario de inestabilidad prolongada en la provincia.
Según el SMN, se esperaron tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con características similares a las jornadas previas: lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
El informe reiteró que los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 40 y 70 milímetros, con posibles superaciones puntuales, lo que podría generar anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.
Pronóstico extendido y evolución del tiempo
En cuanto a las condiciones generales, el domingo presentó temperaturas entre 14 y 24 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y eventos fuertes hacia la noche. Los vientos predominaron del sector este.
Para el lunes, el pronóstico indicó tormentas fuertes durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilaron entre los 17 y 22 grados, con vientos del sector sur.
Finalmente, para el martes se previó una mejora en las condiciones climáticas, con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, temperaturas entre 12 y 23 grados y vientos del sudeste rotando al este, lo que marcaría el final del período de inestabilidad.
Elonce