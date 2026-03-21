Errores en las liquidaciones afectaron «a menos del 20% de los docentes», aseguran desde el CGE. Jubilados, pasaron para el sábado

“El error en la liquidación, medido en dinero, es menor al 7%, por lo que no es tan significativo. En cantidad de agentes, es inferior al 20%” , afirmaron voceros del Ejecutivo. Respecto a los docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) , quienes quedaron fuera de la carga original, señalaron que el pago se realizará este sábado, argumentando que “no llegaron a enviar la liquidación a tiempo” .

Desde el Gobierno Provincial buscaron minimizar el impacto de las fallas técnicas. Según fuentes oficiales, los errores detectados representan una cifra que no consideran crítica para el sistema administrativo general.

Jubilados, para el sábado

A pesar de que el anuncio original indicaba que todos los sectores cobrarían el viernes, la Caja de Jubilaciones y Pensiones aclaró que los pasivos recién verán acreditados los fondos este sábado. Esta demora, sumada a la situación de Uader, fue calificada por los gremios como una muestra de desprolijidad administrativa.

La respuesta de AGMER: «Los perjudicados son los trabajadores»

Manuel Gómez, secretario general de la seccional Paraná de AGMER, expresó la «seria preocupación» del sindicato ante la falta de certezas y la visualización de montos inferiores a los prometidos.

“La primera incertidumbre fue que los trabajadores no tenían ni acreditado la totalidad del aumento ni la visualización de los recibos de haberes. La realidad es que nos encontramos con montos inferiores a lo que se había anunciado unilateralmente por el Gobierno provincial”, sentenció Gómez.

Al ser consultado sobre la postura oficial que relativiza los errores, el dirigente gremial fue tajante: “Hay que ver a qué le llaman ínfimo. Acá siempre responsabilizan de los errores a cuestiones técnicas, cuestiones del ‘sistema’ entre comillas, pero los perjudicados siguen siendo los trabajadores”.

Exigencia de corrección inmediata

Desde la conducción central de AGMER denunciaron formalmente las irregularidades, advirtiendo que los errores en una instancia de «planilla complementaria» agravan la situación económica de los docentes, quienes ya han sobrepasado sus previsiones mensuales. “Entendemos que esto debe ser corregido cuanto antes”, concluyó Gómez, remarcando que la necesidad del sector es «imperiosa» frente a un incremento que, de por sí, consideran escaso.