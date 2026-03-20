Padel: Más de 400 jugadores disputarán el primer torneo de APCER en Concepción del Uruguay  

Con más de 200 parejas inscriptas, 218 en total, este viernes comienza el primer torneo del año de la Asociación Pádel Centro de Entre Ríos que se disputará en 17 canchas de los principales complejos de Concepción del Uruguay. El torneo será clasificatorio para el Provincial y reunirá a 440 jugadores y jugadoras de la ciudad y de todas las localidades vecinas.

Desde este viernes por la tarde, y hasta el domingo, se disputarán en nuestra ciudad 6 categorías de caballeros (2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma categoría) y cuatro categorías de Damas (4ta, 5ta, 6ta y 7ma). Habrá importantes premios de dinero en efectivo, trofeos, remeras de Apcer y beneficios como la afiliación gratuita para disputar los provinciales. También se entregará un kit de bienvenida para los inscriptos.

“Hay un total de 218 parejas inscriptas para este fin de semana y para nosotros es una alegría enorme, porque la nueva comisión de Apcer asumimos hace dos meses y teníamos el desafío por delante de organizar este primer torneo. Hemos superado ampliamente el promedio de 160 parejas inscriptas en los últimos años, y vamos a tener en la ciudad a jugadores y jugadoras de Larroque, Gualeguaychú, Urdinarrain, Colón, San José, Villa Elisa, Villaguay, de Tala y de todo el Departamento Uruguay”, destacó Mauro Battilana, presidente de APCER.

Los partidos comenzarán este viernes a la tarde hasta las 23, el sábado comenzarán desde las 10 de la mañana y ya en horas de la noche comenzarán algunos cruces de 16avos y 8avos de final. En tanto que el domingo se disputarán, cuartos de final, semi y final de las 10 categorías. Los partidos se distribuirán en 17 canchas de seis complejos de nuestra ciudad: Oeste Padel (6 canchas en Labalta y Mitre), La Toska (4 canchas en calle Alberdi 3800), Miami Padel (2 canchas en calle Pablo Lorentz 1330), Locos x el Padel (2 canchas en calle Teniente Ibañez 1130), Acapulco (2 canchas en Sarmiento 2840) y Cedels (1 cancha en 9 de Julio y Díaz Vélez)

Año a año, los torneos de APCER generan un importante atractivo para quienes compiten en las diferentes categorías, ya que permite jugar con parejas de otras localidades y se generan intercambios que fortalecen aún más el crecimiento de este deporte en la provincia.

Cabe destacar que en esta oportunidad, APCER sumará además categorías principiantes, para quienes recién comienzan en el deporte, y también se abrió una inscripción para menores, incentivando así la práctica del deporte en el semillero de chicos que van desde los 5 hasta los 12 años de edad que empiezan a participar en las escuelitas de padel de la ciudad y localidades vecinas.

En definitiva, sin dudas será un fin de semana de intenso movimiento en las canchas de padel de la ciudad, lo cual queda demostrado en el récord de inscriptos en el certamen, pero también en el movimiento de público que va a generar, ya que llegarán parejas de diferentes localidades de la región. Además es una oportunidad también de ver a jugadores de las categorías más altas, compitiendo entre nosotros.

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