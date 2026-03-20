Concepción del Uruguay: Secuestran moto que fuera denunciada como robada en Colón

Según se confirmó a Génesis24, personal del Comando Radioeléctrico procedió esta tarde al secuestro de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el año 2023, requerido por las autoridades judiciales de la ciudad de Colón. Dos jóvenes de 18 años fueron identificados en el lugar.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:30 horas de este viernes, en la intersección de calles Juan Marco y Belgrano. Efectivos que se encontraban realizando tareas preventivas observaron a dos masculinos a bordo de motocicletas, quienes, al percatarse de la presencia policial, intentaron emprender la huida.

Tras una breve persecución, ambos sujetos fueron interceptados a los pocos metros y debidamente identificados, resultando tener ambos 18 años de edad.

Al verificar los datos de los rodados, los uniformados constataron que una de las motocicletas, marca Corven 110 cc y sin dominio colocado, presentaba un pedido de secuestro activo desde el año 2023, solicitado por la Sección Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental Colón.

En consecuencia, se procedió al secuestro formal de la motocicleta robada para ser puesta a disposición de la magistratura interviniente.

Cabe agregar que en el mismo operativo se retuvo otra motocicleta, la cual fue retenida por el personal policial por encontrarse en infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

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