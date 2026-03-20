Concepción del Uruguay: Recuperan moto que fuera robada en las últimas horas y un sujeto quedó supeditado a la causa

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Jefatura Departamental Uruguay logró recuperar esta mañana una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en el día de ayer. Un hombre de 27 años quedó a disposición de la justicia tras intentar darse a la fuga.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:30 horas de este viernes, en la intersección de Boulevard J.J. Bruno y calle Despertar del Obrero. Efectivos policiales que realizaban tareas investigativas divisaron un motovehículo Honda XLR 125 de similares características al informado como sustraído el día de ayer.

Al notar la presencia policial, el conductor del rodado intentó emprender la huida, iniciándose un seguimiento controlado que culminó con su interceptación pocos metros después.

Tras verificar los datos de la motocicleta, se constató fehacientemente que se trataba del vehículo que había sido reportado como robado ayer.

Informada la Fiscalía Auxiliar en turno, se dispuso el secuestro de la motocicleta y el traslado del sujeto de 27 años hacia la Jefatura Central para su correcta identificación ante la Sección Antecedentes Personales, quedando supeditado a la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

