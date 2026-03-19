La provincia habilitó un nuevo cupo de bonificación para que más productores accedan a créditos del BICE

Según el acuerdo, que fue suscripto este jueves con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el cupo total previsto asciende a 4.000 millones de pesos, que se suman a los más de 2.800 millones de pesos ya otorgados en la provincia.

Los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa anual fija del 8 por ciento, un monto de hasta 800 millones de pesos por productor/empresa; y un plazo de 60 meses. Los beneficiarios locales contarán con una bonificación de tasa del 4 por ciento anual durante los dos primeros años, por un máximo de hasta 200 millones de pesos. El financiamiento está destinado a inversiones de los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero para que aumenten su productividad y eficiencia.

Los préstamos en valor producto aportan previsibilidad a la hora de invertir, ya que establecen las cuotas en una cantidad determinada de producción que se mantiene fija durante todo el plazo del financiamiento. De esta manera, los pagos se realizan en pesos, tomando como referencia el índice de precios de cada actividad.

Destino de los créditos

En el caso del sector tambero, la línea fija las cuotas en litros de leche y financiará la compra de sistemas rotativos, robots, monitoreo, automatización, genética y bienestar animal.

Para el sector porcino, las cuotas serán en kilos capón y el destino es para la compra de equipamiento, incorporación de genética, tratamiento de residuos y modernización de granjas.

En cuanto a ganadería, con cuotas en kilos de novillo, será para la compra de vaquillonas a servir o preñadas, que incremente el volumen de hembras reproductoras; y para la retención de terneras, evitando su venta prematura. Y en soja, con cuotas estipuladas en toneladas de producto, para compra de equipamiento y construcción de instalaciones productivas, entre otros destinos.

El financiamiento está dirigido a Mipymes que cuenten con el certificado de elegibilidad correspondiente; y, en el caso de personas humanas, deberán presentar, también un aval de un Fondo de Garantía o una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) calificadas por BICE.