En un remate intentaban vender hacienda con garrapatas vivas y sin papeles pero la Policía los atrapó

La Policía secuestró 27 cabezas vacunas en un remate feria de Federación que, presumiblemente, se intentaba comercializar sin papeles e infectadas con garrapatas vivas.

El operativo se concretó el 5 de marzo, y según el parte de la fuerza de seguridad, todo sucedió en “el local de Remate Don Polo, RP 1, Colonia La Florida”, muy cerca de Chajarí. Informan que la hacienda estaba en la parte trasera del campo que pertenece al local de remate. El responsable del lugar informado desde la fuerza es Galimberti José M.

Los efectivos actuaron junto a personal de Senasa y al pedir la documental, el responsable del local indicó que, siempre de acuerdo al parte policial, “carecen de tales”. En consecuencia, concretaron el secuestro preventivo una vaca, nueve terneros y 17 terneras.

En diálogo con Campo en Acción, a través del aire de LT 14 Radio Nacional General Urquiza, el comisario mayor Cristian Allegrini, director de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, confirmó los hechos: “Los animales estaban en la parte trasera del campo que pertenece al local de remate y lo primero que vimos fue la presencia de garrapatas vivas. Las pasaron por la manga, una a una, con presencia del veterinario policial y se constata una falta sanitaria importante”.

Sumó que “los animales no tenían marca, se desconocían el o los propietarios y en consecuencia los secuestramos. Ahora realizamos las tareas investigativas para definir la judicialización. Por algo estaban ahí, en principio el responsable directo es la firma rematadora. Si se judicializa sería para establecer propiedad y procedencia; y de encontrarse el responsable, enfrentaría entre 5 y 12 años de prisión”.