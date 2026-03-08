Concepción del Uruguay: Detuvieron a sospechoso de balear a hombre en el pecho y secuestraron un auto

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una compleja investigación, la Jefatura Departamental Uruguay llevó adelante esta tarde dos procedimientos judiciales que culminaron con la detención de un hombre y el secuestro de elementos clave para la causa.

La investigación se originó a raíz de un incidente ocurrido el día de ayer sábado en calle Antártida Argentina al 500. En esa oportunidad, un hombre de 39 años resultó herido por un disparo de arma de fuego, hecho cuyas circunstancias están siendo rigurosamente analizadas por las autoridades.

Las arduas tareas investigativas del personal policial de la Jefatura Departamental Uruguay, y con la intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santos, se solicitaron dos allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías en turno:

Zona Céntrica: En un domicilio de calle Ingeniero Henry al 300, los efectivos procedieron al secuestro de equipos de telefonía celular, los cuales serán sometidos a peritajes, y un vehículo marca Fiat Siena. Barrio 100 Viviendas: En este sector de la ciudad se logró la detención de un sujeto mayor de edad, quien sería uno de los autores materiales del hecho investigado. En el lugar también se incautaron diversos elementos considerados indispensables para el avance del legajo judicial.

Del operativo participaron de manera coordinada personal de Comisaría Primera, la Sección Asuntos Judiciales, la División Investigaciones y la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de campo y el levantamiento de pruebas.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la justicia mientras se aguardan nuevas directivas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

