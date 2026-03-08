Juicio a Ruiz Orrico por 4 víctimas fatales: el juez Crespo dará a conocer este lunes el adelanto de veredicto

La mañana de este lunes 9 de marzo tendrá un instante particular en la memoria reciente de la provincia que se transformará en historia. A partir de las 8:30, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, el juez Darío Crespo dará a conocer el adelanto de veredicto en el juicio oral y público correspondiente al legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”.

Será un momento breve en términos formales, pero cargado de una densidad emocional difícil de describir. Frente al magistrado estarán las familias de las víctimas, los representantes del Ministerio Público Fiscal, los abogados querellantes y la defensa del imputado, todos atravesados por semanas de audiencias en las que se escucharon pericias técnicas, reconstrucciones accidentológicas y, sobre todo, testimonios marcados por el dolor.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal de Juan Enrique Ruiz Orrico en el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial N° 39. Aquella madrugada, cerca de las 4:30, el vehículo que conducía -un Volkswagen Passat oficial perteneciente al gobierno provincial- impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores.

Las víctimas fueron Brian Adrián Izaguirre, Lucas Marcelo Izaguirre, Leandro Iván Almada y Axel Maximiliano Rossi. Los cuatro murieron como consecuencia del impacto.

El juicio reconstruyó las circunstancias de aquella madrugada: los jóvenes viajaban rumbo a su trabajo cuando el automóvil conducido por Ruiz Orrico invadió el carril contrario. Las pericias incorporadas al expediente determinaron, además, un dato central para la acusación: el conductor tenía alcohol en sangre por encima del límite permitido, 1,52 g/l.

La investigación encuadró lo sucedido en el delito de homicidio culposo agravado, una figura que contempla circunstancias específicas que incrementan la gravedad del hecho. Entre ellas, el nivel de alcoholemia del conductor y la existencia de múltiples víctimas.

Durante el debate también se recordó que Ruiz Orrico ocupaba al momento del siniestro un alto cargo dentro del gobierno de la provincia de Entre Ríos -era director del Instituto Portuario- y que el automóvil que conducía era un vehículo oficial. Ese contexto institucional fue señalado por las partes acusadoras como un elemento que exige, al menos desde el plano ético, un mayor deber de cuidado.

En los alegatos de clausura, cada parte fijó su posición final ante el tribunal. El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de cinco años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos y las accesorias legales correspondientes. Para la fiscalía, la prueba reunida durante el juicio acreditó que el imputado generó un riesgo jurídicamente inadmisible al conducir bajo los efectos del alcohol y que ese riesgo se concretó en la muerte de cuatro personas.

La querella particular fue más allá y pidió la pena máxima prevista para este tipo de delitos: seis años de prisión efectiva. Los representantes de las familias sostuvieron que la magnitud de la tragedia y las circunstancias del hecho justifican una respuesta penal más severa dentro de los márgenes que establece la ley.

Por su parte, la defensa reconoció la responsabilidad de su defendido en el siniestro, pero solicitó al tribunal que aplique criterios de racionalidad y proporcionalidad al momento de fijar la pena. En su planteo final, los abogados sostuvieron que el Derecho Penal debe medir la culpabilidad concreta del autor y no basar la condena exclusivamente en el impacto emocional que provoca el resultado.

Durante las jornadas previas, sin embargo, el proceso dejó momentos que excedieron lo estrictamente jurídico. Fueron los testimonios de las madres y familiares de las víctimas los que marcaron el pulso emocional del juicio.

En la sala se escucharon relatos de una intimidad desgarrada: la llamada telefónica que cambió una madrugada para siempre, la espera interminable frente al hospital, el reconocimiento de los cuerpos, el silencio que desde entonces se instaló en los hogares. Historias cotidianas interrumpidas de manera abrupta.

Brian Izaguirre fue recordado como un joven comprometido con el deporte y el arbitraje; su hermano Lucas como un padre cuya vida giraba alrededor de su hijo pequeño; Leandro Almada como el sostén de una familia numerosa; Axel Rossi como un muchacho de 23 años profundamente afectuoso con quienes lo rodeaban. Cuatro vidas distintas, un mismo destino trágico en la oscuridad de una ruta provincial.

El juicio, en ese sentido, se convirtió en algo más que una discusión jurídica sobre velocidades, trayectorias o niveles de alcohol en sangre. Fue también un espacio donde las familias pudieron nombrar a sus hijos, reconstruir quiénes eran y recordar aquello que ninguna pericia puede medir: la dimensión humana de la pérdida.

Cuando el juez Crespo pronuncie el adelanto de su veredicto, la sala probablemente quedará suspendida en un silencio muy particular. El adelanto de veredicto no podrá devolver las vidas perdidas ni borrar aquella madrugada de junio. Pero, sí establecerá junto con los fundamentos que se conocerán en días posteriores, la respuesta institucional del Estado frente a lo ocurrido.

En el trasfondo de este proceso late una pregunta que excede a las partes: cómo debe actuar la justicia cuando una imprudencia al volante provoca una tragedia irreversible. Entre la técnica jurídica y la sensibilidad social, el Derecho está obligado a encontrar un equilibrio.

Las familias lo expresaron de una manera sencilla y profunda durante el juicio. En sus palabras no hubo clamor vindicativo, sino memoria. No hubo deseo de humillación, sino necesidad de reconocimiento. Cada una habló sabiendo que ninguna sentencia devolverá lo perdido, pero también sabiendo que la ausencia de una respuesta justa agrava el desamparo.

Al renunciar a la venganza, afirmaron algo más exigente: que el Derecho funcione. Que la ley, aplicada con coherencia, sea el único territorio posible donde el dolor encuentre al menos una forma de respeto.

Ese es, finalmente, el sentido más profundo de lo que ocurrirá este lunes por la mañana en la sala de audiencias de Concepción del Uruguay: no sólo conocer el adelanto de un veredicto, sino el intento -siempre imperfecto, siempre humano- de que la justicia esté a la altura de las circunstancias y mandatos.

