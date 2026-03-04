Concepción del Uruguay: Tres motos retenidas tras un operativo de control

En la tarde de hoy, personal policial y agentes de Tránsito Municipal realizaron un operativo de control en Bv. Yrigoyen y Leguizamón, en Concepción del Uruguay.
Según se confirmó a Génesis24, durante el procedimiento se retuvieron tres motovehículos, los cuales se encontraban en infracciones a la normativa vigente.
Se resalta que con estos controles buscan reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas en la vía pública.
