Concepción del Uruguay: Tres motos retenidas tras un operativo de control

En la tarde de hoy, personal policial y agentes de Tránsito Municipal realizaron un operativo de control en Bv. Yrigoyen y Leguizamón, en Concepción del Uruguay.

Según se confirmó a Génesis24, durante el procedimiento se retuvieron tres motovehículos, los cuales se encontraban en infracciones a la normativa vigente.

Se resalta que con estos controles buscan reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas en la vía pública.

